Palermo-Bari: la probabile formazione rosanero

PALERMO – Dopo la cocente sconfitta per 2-0 sul campo del Catania, il Palermo è chiamato al riscatto ma di fronte avrà la capolista Bari. Un match che può valere gran parte della stagione per i rosanero che in caso di sconfitta scivolerebbero a -11 dai galletti, mentre in caso di vittoria rientrerebbero a pieno titolo nella lotta per la promozione diretta.

Il tecnico Giacomo Filippi sembra intenzionato a cambiare modulo, anche in virtù delle assenze per squalifica di Almici e Luperini. L’idea sarebbe quella di schierare un 3-4-1-2 e abbandonare, per il momento, il 3-5-2 visto nelle ultime giornate.

Tra i pali ci sarà Pelagotti con davanti a lui una linea a tre composta da Buttaro, Marconi e Perrotta, che andrà a rilevare il ruolo occupato da Crivello nell’ultima uscita contro il Catania. In mediana De Rose e Dall’Oglio al centro, con quest’ultimo in ballottaggio con Odjer, mentre sulle fasce agiranno Accardi e Valente. In avanti la coppia Brunori-Fella supportata da Andrea Silipo.

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Accardi, De Rose, Dall’Oglio, Valente; Silipo; Brunori, Fella.



