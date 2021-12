Il Palermo non va oltre lo 0-0 contro il Bari in 10 uomini

PALERMO – Allo stadio “Renzo Barbera” del capoluogo siciliano scendono in campo Palermo e Bari nel match di cartello che chiude il girone d’andata del raggruppamento meridionale di Serie C. Seconda contro prima nella sfida che precede il giro di boa, le motivazioni dell’incontro sono già ben chiare per entrambe le compagini. Giacomo Filippi, tecnico dei rosanero, disegna di nuovo la sua formazione optando per un 3-4-1-2: Silipo farà il trequartista, in avanti ancora Soleri e Brunori.

PRIMO TEMPO

Le due compagini scendono in campo, i padroni di casa indossano la maglia celebrativa che verrà utilizzata unicamente in questa sfida. Il Bari in casacca bianca e pantaloncini rossi. Il primo pallone è affidato agli ospiti che attaccano da sinistra verso destra, l’arbitro fischia e inizia il match. Primo squillo del Bari con un colpo di testa di Antenucci, risponde qualche istante dopo Brunori su azione personale: tunnel sul difensore avversario, ingresso in area di rigore a tu per tu con Frattali e conclusione che finisce fuori. Al 10′ Marconi lascia rimbalzare la sfera a terra su un lancio in verticale degli avversari, Paponi la recupera spedito verso Pelagotti, la sua conclusione però è parata in due tempi dall’estremo difensore dei rosanero. Nei minuti successivi i ritmi si abbassano dopo una partenza esplosiva da entrambe le parti.

Il Bari inizia a rendersi maggiormente pericoloso intorno al 26′, con i rosanero che si chiudono più in fase difensiva provando a far male con le ripartenze. Al minuto 33 Antenucci riceve palla defilato sulla corsia mancina, dopo essersi accentrato prova una conclusione che sfiora il palo alla sinistra della porta difesa da Pelagotti. Poco dopo Palermo pericoloso con una sfera in verticale per Brunori che si trovava, però, in posizione di fuorigioco. Al 41′ arriva una svolta nel corso dell’incontro: Soleri ruba la sfera all’avversario e corre spedito verso la porta in un due contro uno; al limite dell’area di rigore viene falciato da Terranova che viene espulso dal terreno di gioco! Bari in 10 e calcio di punizione da posizione interessante per i rosanero. Sulla sfera va Dall’Oglio che calcia forte in porta ma Frattali respinge. Mister Mignani è costretto al 45′ a far uscire dal terreno di gioco Paponi per far entrare Gigliotti a causa dell’espulsione del difensore numero 26. Il quarto uomo annuncia tre minuti di recupero, dopo tre giri di lancette l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Prima dell’inizio della ripresa mister Filippi sostituisce Crivello mandando in campo Odjer, cambia il modulo da 3-4-1-2 a 4-3-1-2. Subito dopo palla affidata ai rosanero, ricomincia la sfida. Palermo subito pericoloso con un’azione in area di rigore di Soleri che serve a rimorchio Dall’Oglio che a sua volta calcia forte in porta, Frattali para e Brunori con la porta spalancata spara alto. Anche il Bari va vicino al gol nell’azione successiva, con una conclusione mancata dall’attaccante barese. Al 56′ Silipo ottiene un calcio di punizione da 25 metri, si occupa lui stesso della battua sfiorando il palo con la sua conclusione mancina. Al 64′ Filippi manda in campo Accardi al posto di Perrotta, i rosanero provano a mettere il piede sull’acceleratore giocando in superiorità numerica e tornando con la difesa a tre. Cinque minuti dopo ancora sostituzioni per Filippi, lasciano il terreno di gioco Silipo e Soleri che cedono il posto a Floriano e Fella.

Minuto 75, Floriano su azione personale si sposta dalla destra verso il centro e arriva a calciare in porta andando vicino all’incrocio dei pali. Anche Mignani corre ai ripari e manda in campo forze fresche: entrano Scavone, Cheddira e Bianco che prendono il posto di Mallamo, Botta e D’Errico. All’83’ Brunori ci prova al volo dal limite dell’area di rigore, Frattali però è attento e gli nega la gioia del gol. Filippi tenta il tutto per tutto e negli ultimi minuti manda in campo anche il giovane Corona al posto di De Rose. Al 90′ il quarto uomo mostra il tabellone luminoso, saranno 5 i minuti di recupero. Terminato l’extra time il direttore di gara fischia tre volte, nonostante l’inferiorità numerica la squadra ospite riesce a non subire gol. Palermo-Bari termina 0-0.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 79 Lancini, 15 Marconi, 33 Perrotta (dal 64′ Accardi); 25 Buttaro, 20 De Rose (cap.; dall’87’ Corona), 11 Dall’Oglio, 6 Crivello (dal 46′ Odjer); 10 Silipo (dal 69′ Floriano); 27 Soleri (dal 69′ Fella), 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 4 Accardi, 7 Floriano, 19 Odjer, 23 Fella, 31 Corona, 36 Mauthe, 54 Peretti. Allenatore: Filippi.

BARI: 1 Frattali, 4 Maita, 5 Celiento, 7 Antenucci (cap.), 10 Botta (dal 78′ Cheddira), 14 D’Errico (dal 78′ Bianco), 23 Mazzotta, 25 Pucino, 26 Terranova, 88 Paponi (dal 45′ Gigliotti), 99 Mallamo (dal 78′ Scavone). A disposizione: 13 Polverino, 3 Gigliotti, 8 Bianco, 9 Simeri, 11 Cheddira, 18 Citro, 19 De Risio, 20 Lollo, 21 Di Gennaro, 24 Belli, 29 Scavone, 31 Ricci. Allenatore: Mignani.

Arbitro: Perenzoni (Rovereto). Assistenti: Cataldo (Bergamo) – Salvalaglio (Legnano). Quarto Ufficiale: Delrio (Reggio Emilia).

Marcatori: //

Note: Ammoniti: Silipo, Buttaro, Dall’Oglio, Frattali, Mazzotta, Floriano. Espulsi: Terranova.



