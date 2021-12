Covid, in Sicilia 1423 nuovi casi: Catania provincia più colpita

Sono 1.423 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 31.904 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 608. Il tasso di positività sale al 4,5% ieri era al 4,4%. L’isola è al settimo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 8.292 casi, al secondo posto il Veneto con 4.716 casi, al terzo il Piemonte con 3.218 casi, al quarto la Campania con 2.297 casi, al quinto posto il Lazio con 2.285 casi, al sesto l’Emilia Romagna con 2.179 casi. Gli attuali positivi sono 21.934 con un aumento di 866 casi.

I ricoveri e la mappa del contagio

I guariti sono 548 mentre le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi a 7.364. Sul fronte ospedaliero sono 605 ricoverati, con 14 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 67, 4 casi in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 168 casi, Catania 331, Messina 264, Siracusa 136, Ragusa 65, Trapani 92, Caltanissetta 139, Agrigento125, Enna, 103.

I dati nazionali

Sono 30.798 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.213. Sono invece 153 le vittime in un giorno, ieri erano state 137. Sono 851.865 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 337.222. Il tasso di positività è al 3,6%, in calo rispetto al 4,8% di ieri. Sono 1.012 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 25 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 96. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.381, ovvero 280 in più rispetto a ieri. Sono 384.144 gli attualmente positivi, 14.441 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.436.143, 135.931 i morti. I dimessi e i guariti sono invece 4.916.068 , con un incremento di 16.189 rispetto a ieri.

Il più alto numero dal 21 novembre 2020

I 30.798 nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore rappresentano il livello più alto dal 21 novembre del 2020, quando se ne registrarono 34.767. Per trovare invece un numero di morti superiore ai 153 rilevati oggi si deve risalire allo scorso 27 maggio, quando furono 171.

