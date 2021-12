PALERMO – Numeri ancora alti per l’epidemia Covid in Sicilia. Sono 1.410 i nuovi casi registrati a fronte di 35.091 tamponi processati nell’Isola. Il giorno precedente i nuovi positivi erano stati 1.432.

Il tasso di positività scende al 4% ieri era al 4,5%. L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 10.569 casi, al secondo posto il Veneto con 4.522 casi, al terzo il Piemonte con 3.290 casi, al quarto la Campania con 2.650 casi, al quinto posto il Lazio con 2.497 casi, al sesto l’Emilia Romagna con 2.179 casi, al settimo posto la Toscana con 2.038 casi. Gli attuali positivi sono 22.404 con un aumento di 470 casi. I guariti sono 963 mentre le vittime sono 17 e portano il totale dei decessi a 7.381.

Sul fronte ospedaliero sono 634 ricoverati, con 29 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 73, 6 casi in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 203 casi, Catania 386, Messina 193, Siracusa 180, Ragusa 57, Trapani 144, Caltanissetta 152, Agrigento 11, Enna, 124.



Oggi è stato il giorno anche del bollettino diffuso dal Dasoe, dipartimento della Regione: le statistiche ufficiali parlano di un aumento del 44% dei nuovi casi in Sicilia in una settimana.



