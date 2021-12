Sicilia, lavoro ultima ora: Eurospin, Lidl e Rocco Forte

PALERMO – Sicilia, ecco le offerte di lavoro di fine anno selezionate dalla Regione Siciliana. Eurospin, Lidl e Rocco Forte Hotels. Scopri anche i concorsi nella sezione di LiveSicilia CLICCA QUI

Eurospin

Eurospin Italia, nota azienda italiana della grande distribuzione organizzata di alimentari e generi di largo consumo del canale discount, ricerca addetti vendita appartenenti alle categorie protette L. 68/99 art.1., per il punto vendita di Catania. LEGGI ANCHE – SICILIA – 1000 POSTI DI LAVORO IN CONCORSO

Requisiti richiesti:

non avere limitazioni relative alla movimentazione dei carichi;

residenza in zone limitrofe;

essere automuniti;

massima serietà e disponibilità;

orientamento al cliente e capacità di comunicare e relazionarsi con modalità positive nei rapporti interpersonali;

capacità di collaborare in squadra per una gestione efficiente del punto vendita;

ottime capacità organizzative e flessibilità.

Per inviare la candidatura clicca qui.

Lidl

Lidl Italia, azienda leader della grande distribuzione, ricerca un preparatore merce per il punto vendita di Misterbianco in provincia di Catania.

Requisiti:

precisione e attenzione al dettaglio;

organizzazione;

affidabilità e flessibilità;

capacità di lavorare in team.

Per conoscere il dettaglio delle mansioni, e per inviare la propria candidatura clicca qui.

Rocco Forte Hotels

Rocco Forte Hotels , grande catena di hotel presente in tutto il mondo, ricerca personale in Sicilia, in particolare per la struttura ricettiva di Sciacca il Verdura Resort.

I profili professionali richiesti sono nello specifico:

villas manager;

auditor notturno;

responsabile delle pulizie;

idraulico;

elettricista.

Per ulteriori informazioni sulle mansioni, i requisiti necessari e per inviare il proprio CV clicca qui.



