Catania, aumentano i ricoveri: positivi donne incinte e bimbi

Catania – Con l’aumento esponenziale dei contagi registrati – effetto anche del boom di tamponi processati in questo ultimo periodo – crescono anche i pazienti positivi ricoverati negli ospedali. Al San Marco, presidio di riferimento per la lotta al covid dall’inizio della pandemia, i posti letto occupati al momento sono 53. L’unico dato che dà un po’ di ottimismo è il fatto che nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi. Tra ieri e oggi inoltre ci sono stati 7 ricoveri a fronte di 5 dimissioni.

Andiamo alla mappa dei reparti: al momento ci sono 34 persone positive ricoverate in Malattie Infettive. Sette sono gravi e infatti si trovano in Rianimazione. Il conto termina con le 6 donne incinte positive in Ostetricia e i sei bimbi ricoverati in pediatria. E purtroppo sono le fasce d’età dei più piccoli che danno maggiore preoccupazione agli esperti.





