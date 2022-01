Covid in Sicilia, i dubbi sul rientro a scuola dopo le vacanze

Il nodo da sciogliere è legato alla quarantena in caso di positivi in classe

PALERMO – La riapertura delle scuole è il primo tema che il governo si trova ad affrontare con l’inizio del nuovo anno. Al momento il rientro in classe è fissato per il 7 e il 10 gennaio (la maggior parte degli studenti). C’è la grande incognita dei positivi: quanti ragazzi non si presenteranno perché contagiati dal virus durante le vacanze?

Il consiglio dei ministri si riunirà mercoledì. L’obiettivo, sempre dichiarato, è di mantenere le scuole in presenza, ma non si escludono novità. Così come confermato dall’assessore regionale Roberto Lagalla a Livesicilia.

Alcune novità sono già state decise prima di Natale. Dovrà indossare la mascherina Ffp2 tutto il personale che lavora a contatto con alunni che non sono tenuti indossare mascherine. Dunque l’obbligo riguarda i maestri e le maestre della scuola dell’infanzia, ma è esteso anche ai docenti delle scuole primarie e secondarie laddove ci siano alunni che per motivi specifici non possono indossare i dispositivi di protezione.

Sarà potenziato il tracciamento, affiancando se necessario al personale delle Usca l’esercito per i tampini e lo screening della popolazione scolastica. Il governo ha stanziato i fondi e dato indicazione agli istituti di rinnovare tutti i contratti a termine legati ala pandemia. Personale Ata e docenti aggiuntivi, circa 40 mila in tutta Italia, resteranno in servizio fino al 31 marzo. Poi il governo troverà i fondi per un ulteriore rinnovo fino a giugno.

Il nodo da risolvere riguarda la quarantena. La Conferenza Stato-Regioni tornerà a riunirsi nelle prossime ore. Sul piatto c’è l’ipotesi, nel caso di due studenti positivi in classe, l’autosorveglianza di cinque giorni (con test a 10 giorni) per i ragazzi vaccinati (o guariti dal Covid negli ultimi mesi) e la quarantena di 10 giorni con Dad per gli altri. Se i contagi dovessero tre spetterebbe alle Aziende sanitarie valutare la situazione caso per caso.

Così come immaginata la quarantena divide la politica. Non sono d’accordo Lega e Movimento 5 Stelle. Certo la questione dipende dal numero dei contagi. La variante Omicron dilaga in età pediatrica e la campagna vaccinale per i bambini fra i 5 e gli 11 anni è all’inizio e la soglia dei vaccinati è ferma all’8 per cento.

Sul tema della quarantena è intervenuto con una diretta Facebook il battagliero sindaco di Messina Cateno De Luca, secondo cui le “scuole . Le scuole devono essere lasciate chiuse almeno per quindici giorni”. Il problema vero secondo De Luca, sarebbe legato ai mezzi di trasporto: “I mezzi pubblici non sono sicuri. In questa fase di picco, come dicono tutti, perché riaprire le scuole subito? Per il solito capriccio? I sindaci non possono fare niente, perché il problema dell’edilizia scolastica non si risolve con un colpo di bacchetta magica”.



