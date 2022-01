La variante Omicron e i nuovi sintomi: allucinazioni e paralisi del sonno

Fra i nuovi sintomi della variante omicron ci sarebbero anche dei disturbi che colpiscono i malati nella fase Rem sonno.

Il nuovo sintomo è stato registrato su alcuni pazienti del Regno Unito ed è stato definito come una “terrificante” paralisi del sonno. La questione è stata approfondita dal Servizio sanitario inglese il quale ha spiegato che “la paralisi del sonno è quando non puoi muoverti o parlare mentre ti svegli o ti addormenti”. Questo sintomo, come ha riportato anche il Mirror, si verifica “quando una persona non può muovere i muscoli perché è in modalità di sospensione mentre il cervello è attivo. Può colpire le persone in qualsiasi fase del sonno e talvolta causare anche allucinazioni come la sensazione che qualcuno ti stia spingendo verso il basso”.

Ciononostante il disturbo sembrerebbe innocuo in quanto dura pochi secondi e senza conseguenze. Per questo motivo gli esperti stanno ora valutando se oltre a essere strettamente legata a Omicron sia anche correlata allo stress causato dai cambiamenti dovuti dalla pandemia.

Sui sintomi di Omicron sono stati già condotti alcuni studi. Secondo l’ultima ricerca condotta dal King’s College di Londra in collaborazione con l’azienda Zoe e pubblicata sul British Medical Journal, sono 5 i sintomi più comuni: oltre a naso che cola e senso di affaticamento, ci sarebbero anche mal di testa, starnuti e mal di gola. Perdita di olfatto e gusto, invece, sono molto più comuni alle altre varianti e dunque meno evidenti con Omicron.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI