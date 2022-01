Notte di lavoro per i vigili del fuoco che hanno liberato le strade

TERMINI IMERESE (PA) – Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. Nella zona di Termini Imerese, in provincia di Palermo, si è abbattuto un nubifragio che ha allagato molte strade cittadine.

Sono stati necessari diversi interventi delle squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore per riportare in sicurezza le strade ed eliminare la copiosa acqua presente.



