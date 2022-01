Meteo, in Sicilia allerta gialla: arrivano i temporali

Peggiorano le condizioni meteo in Sicilia. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico, per rischio temporali e per rischio idraulico nella zona nord-orientale dell’Isola.

Avviso valido fino alla mezzanotte

L’avviso, come viene precisato, è valido dalle ore 16 di sabato 8 gennaio, fino alle 24 del 9 gennaio.

Le previsioni meteo al Sud

Al Sud nuvolosita’ irregolare a tratti intensa, con piogge e rovesci su centro-sud Puglia, est Basilicata, Calabria e sui settori tirrenici e jonici Siciliani, con fenomeni localmente intensi a carattere temporalesco fino la tarda mattina sulla Puglia meridionale, in generale miglioramento pomeridiano e con locali fenomeni in serata su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale. Temperature minime stazionarie su Sicilia e sud Calabria, in generale calo altrove; massime in diminuzione.

Venti moderati settentrionali su Puglia, Calabria e Sicilia, deboli o moderati settentrionali sul restante sud con rinforzi specie lungo le coste adriatiche. Mari, da molto mosso ad agitato lo stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi Tirreno e Jonio; mosso l’Adriatico con moto ondoso in aumento.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI