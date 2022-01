Obbligo vaccinale e super green pass: entra in vigore il decreto

Il nuovo decreto che prevede l’obbligo vaccinale per gli over 50 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e da oggi sarà in vigore. Con lui anche il divieto d’accesso ai luoghi di lavoro senza super Green pass in questa fascia d’età.

L’obbligo di vaccino per oltre due milioni di No vax ultracinquantenni è partito, ma già montano le polemiche per un provvedimento che – secondo Fratelli d’Italia e il Garante di M5s, Beppe Grillo – mina principi liberali e democratici. Nuvole critiche si levano sul provvedimento, tra chi critica sanzioni “troppo basse” e chi le ritiene “anti-democratiche”.

LEGGI ANCHE: Covid, obbligo vaccinale e nuove regole: tutte le date da ricordare

Sulla questione, da Palazzo Chigi sono intervenuti precisando che – a seconda delle violazioni – sono previste una serie di sanzioni. Queste ultime, assieme alle varie norme, saranno illustrate nei prossimi giorni dai ministri Speranza e Bianchi, oltre allo stesso commissario Figliuolo. Il documento ufficiale potrebbe chiarire chi dovrà effettuare i controlli oltre a fugare i dubbi sollevati sull’ipotesi che i dati sanitari dei cittadini possano essere messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate chiamata, almeno sembra, a multare una tantutm agli over 50 senza siero dal primo febbraio.

Sul fronte opposto c’è anche chi, dall’interno della maggioranza di Governo, valuta un possibile aumento della multa a chi non si vaccinerà. L’Esecutivo intanto va avanti e, a livello tecnico, sono già pronte delle raccomandazioni per favorire le inoculazioni a tutti gli over 50 che vorranno sottoporsi alla prima dose entro il 31 gennaio, termine ultimo per evitare di essere in mora. Le Regioni potrebbero ricevere nelle prossime ore una circolare del commissario Figliuolo, in cui si chiederà di garantire una sorta di corsia preferenziale alla categoria di età sottoposta all’obbligo da febbraio, pur senza rallentare le somministrazioni per le altre fasce di età e della terza dose.

Ci sarà da ritarare la campagna anche in vista del fatto che lunedì 10 gennaio i tempi per la somministrazione del booster diventano più brevi: sarà possibile riceverlo già dopo quattro mesi, anziché cinque, ma non si tratterà comunque di scadenze obbligatorie. In quella stessa data è anche previsto una sorta di lockdown per i non vaccinati: il certificato verde rafforzato sarà obbligatorio per salire su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto, mangiare nei locali all’aperto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e tanti altri luoghi di socialità e svago. E per chi viola le regole, sono previste in questo caso multe da 400 a 1000 euro.

Anche per questo dai prossimi giorni sarà importante capire il numero di coloro che – visto alla luce del nuovo provvedimento – tenderanno il braccio per la prima volta in questa campagna vaccinale anti-Covid: si tratta potenzialmente di circa 2 milioni di ultracinquantenni, al netto di esenzioni (per controindicazioni) e guarigioni. In tutto gli italiani over 12 che non hanno copertura contro il Covid sono 5,3 milioni (5.391.879): 168.653 in meno rispetto alla scorsa settimana. I numeri delle persone sottoposte a obbligo potrebbero però aumentare nei prossimi mesi: a rischiare la multa sarà in generale anche chi, tra gli over 50, non si sottoporrà alla terza dose entro i sei mesi dal richiamo. Dal 15 febbraio inoltre, tutti coloro che non esibiranno il Super Green pass (dunque certificazione di vaccino o guarigione) sul proprio luogo di lavoro, dovranno pagare tra i 600 e i 1500 euro. Su quest’ultimo punto restano una serie di nodi, in particolare su chi dovrà effettuare i controlli e come saranno irrogate le multe.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI