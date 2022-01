Trotto Siracusa: oggi corsa riservata ai tre anni

Sul miglio del Premio Danubio è in cerca di vittoria Dirk Gently, specie dopo due belle seconde piazze già iscritte in curriculum

SIRACUSA – Appuntamento domenicale, oggi 9 gennaio, con il trotto siracusano. Alle ore 13:45 scatterà la prima corsa riservata a cavalli di 3 anni, Premio Fiumi, dove Divina Font è chiamata a confermare il debutto eccelso. Citiamo però anche Dixie Jet, nonostante il numero, e le piazze restano aperte ad altri che muovono sulla stessa linea, come Daffy Duck o Damocle Rab. Punterà sulla forma Doki Doki, reduce da successo.

L’attenzione si sposta, ancora, sulla terza competizione. Sul miglio del Premio Danubio, ancora tra i 3 anni, è in cerca di vittoria Dirk Gently, specie dopo due belle seconde piazze già iscritte in curriculum. Dovrà guardarsi da Don’t Explain, nonostante l’ultima più opaca prestazione, mentre hanno chance sia Dakota De Gleris che Darknes, con quest’ultima chiamata a non sbagliare.

La quinta corsa sembra piuttosto complicata, anche se sono pochi i partecipanti. Preferiamo citare i regolarissimi Vuitton Ferm e Biogas Par.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI