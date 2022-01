Dipendente senza mascherina né green pass, bar chiuso per 5 giorni

Un noto locale di fronte al mare di Catania dovrà rimanere chiuso per la violazione della normativa anti-Covid

Catania – Due multe da 400 euro ciascuna e cinque giorni di chiusura. Sono le sanzioni che è stata elevata dalla squadra amministrativa della questura di Catania a un noto bar nel lungomare etneo.

Il titolare è stato multato per la violazione della normativa contro il Covid-19: un dipendente, addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, è stato trovato privo della mascherina di protezione.

Il proprietario del locale, inoltre, nonostante fosse addetto alla cassa, non è stato in grado di esibire il green pass. E lo stesso non è riuscito a fare un altro lavoratore, che è risultato essere sprovviso della certificazione verde.



