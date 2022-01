UniCt, due dottorandi si esibiranno al Quirinale

Si esibiranno con l’Ensemble Lunaria dell’artista catanese Etta Scollo nella Cappella Paolina dello storico Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica Italiana, in occasione di un concerto in ricordo dello scrittore Vincenzo Consolo. Tra i protagonisti del nuovo appuntamento dei “Concerti al Quirinale”, dal titolo “Ricordo di Vincenzo Consolo”, in programma domenica 16 gennaio (alle 11,50 in diretta su Radio 3), il soprano Floriana Renna e il baritono Giuseppe Sanfratello, dottorandi del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania.

A selezionarli l’artista Etta Scollo nell’ambito delle attività del laboratorio “Pratiche corali e di ascolto” realizzato dal Centro Universitario Teatrale dell’ateneo catanese. Proprio il Centro Universitario Teatrale ospiterà le tre “Giornate dedicate a Vincenzo Consolo”, nel decennale della sua scomparsa, in programma da lunedì 24 a mercoledì 26 gennaio.

Un’iniziativa ideata dalla cantante, compositrice e attrice Etta Scollo e promossa dai componenti del Comitato di gestione del Centro Universitario Teatrale – i docenti Alessia Tricomi, Maria Rosa De Luca, Rosario Castelli e Stefania Rimini e la dott.ssa Laura Vagnoni dell’Area per la Comunicazione dell’Università di Catania, Giulia Perna della Consulta degli Studenti d’ateneo e il consigliere comunale Giovanni Grasso – che prevede un ricco programma di incontri con studiosi e intellettuali, proiezioni, una performance musicale e la presentazione di una mostra fotografica per ricordare lo scrittore siciliano originario di Sant’Agata di Militello.

Nel corso della tre giorni – organizzate con il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania, le associazioni Amici di Vincenzo Consolo e MoMu e con il patrocinio del Comune di Catania – interverranno, tra gli altri, gli italianisti Giuseppe Traina, Gianni Turchetta e Flora Legami, il poeta Jano Burgaretta, il saggista e traduttore Jean-Paul Manganaro, lo scrittore e critico Enzo Papa e il fotografo Giuseppe Leone. E, inoltre, i docenti dell’ateneo catanese Fernando Gioviale, Rosalba Galvagno, Novella Primo e Giuseppe Traina.



Momento conclusivo della manifestazione sarà la messa in scena di “Lunaria – Nella gioia luminosa dell’inganno” di Etta Scollo. Lo spettacolo è basato sui testi dell’omonima favola teatrale scritta da Vincenzo Consolo, una favola onirica ambientata in una Sicilia fantastica, che ha come protagonista il viceré dell’isola. Sul palco con la cantante ci saranno anche l’attrice Alessandra Costanzo e i musicisti Alessandro Sica, Sebastiano Scollo, Fabio Tricomi. Parteciperanno anche i dottorandi Floriana Renna e Giuseppe Sanfratello.



