Palermo, in due giorni incendiati quattro auto e un furgone

PALERMO – Cinque mezzi sono andati in fiamme, a Palermo, nelle ultime 48 ore, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Il furgone del proprietario di una pescheria e l’auto del titolare di un’impresa di pulizie sono stati distrutti dalle fiamme la notte tra mercoledì e giovedì in via Aloi. Entrambi hanno detto ai poliziotti che indagano di non avere subito minacce. Altre due auto (una risultata rubata) sono andate a fuoco nel quartiere Zen, in via Nicolò Pensabene. Un’altra vettura, un Fiat Fiorino, di una commerciante è andata in fiamme la scorsa notte in via Tommaso Natale: su questa vicenda indagano i carabinieri.



