Scuola e Covid, nuovo ricorso per tornare in classe

Lo scontro dei ricorsi prosegue. Un gruppo di genitori ha impugnato al Tar Palermo la nuova ordinanza del sindaco di Agrigento che ha disposto la chiusura delle scuole fino al 24 gennaio. Il primo cittadino Francesco Miccichè ha deciso di non tenere conto del decreto del presidente del tribunale amministrativo regionale con un cui nei giorni scorsi era stata sospesa la prima ordinanza con cui il sindaco aveva chiuso gli istituti. Per due giorni le lezioni sono proseguite con la didattica a distanza. Il decreto del presidente del Tar aveva, però, stabilito l’immediato rientro in classe. LEGGI ANCHE: Covid e scuola: elenco dei Comuni in Dad in aggiornamento

Cosa chiede il comitato spontaneo di cittadini

Il comitato spontaneo di cittadini ribadisce “che la normativa nazionale non consente alle autorità locali né regionali né comunali alcuna possibilità di intervento in materia di istruzione se non in zona e previo parere vincolante delle autorità sanitarie. I genitori si sono affidati agli avvocati Fabrizio Dioguardi . I legali auspicano che “il ricorso sia utile – oltre che per far riaprire le scuole assicurando il corretto esercizio del diritto all’istruzione dei ragazzi – per soddisfare l’esigenza di chiarezza del contesto normativo che è stata, peraltro, sollecitata anche dall’Anci”.

