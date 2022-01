Scuole chiuse e Dad in Sicilia: elenco in aggiornamento

Mancano soltanto poche ore al rientro ufficiale nelle scuole siciliane, ma ancora una volta regna il caos. Tra zona arancione, zona gialla, lezioni in Dad, lezioni in presenza e ricorsi dei genitori, la situazione è tuttora poco chiara e probabilmente in fase di ulteriore evoluzione. LEGGI ANCHE: Sicilia, scuole chiuse e Dad, riunione dei sindaci: elenco

Famiglie siciliane in attesa

E le famiglie siciliane sono anche oggi in attesa di sapere cosa accadrà domani, quando nell’Isola sarà il giorno ufficiale della ripartenza dopo le festività, dopo la confusione degli scorsi giorni. Nel frattempo, da un capo all’altro dell’Isola fiocano le ordinanze di chiusura. Agrigento e Trapani fanno da apri pista, ma aumenta il numero dei sindaci che, sulla scorta dei dati del contagio, e forti di una previsione normativa della prima ordinanza dell’anno del presidente delle Regione Nello Musumeci, chiudono le scuole. La didattica a distanza non può essere disposta dai primi cittadini che hanno solo il potere, in quanto autorità sanitarie locali, di tenere chiuse le scuole. Stabilire se fare didattica a distanza è invece compito delle istituzioni scolastiche. Al momento, tra le poche certezze c’è che 149 comuni nella regione sono in zona arancione

Intanto, dopo la riunione dell’Anci di ieri pomeriggio, è stato stabilito che a Palermo si torna in classe. Stessa soluzione a Catania. Scuole chiuse invece a Salemi, nel Trapanese e ad Erice. Il sindaco di Petrosino, sempre in provincia di Trapani, ha firmato l’ordinanza con la quale dispone per 10 giorni la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole. Il provvedimento sindacale avrà efficacia a partire da lunedì 17 gennaio e fino al 26 gennaio. Sarà competenza dei Dirigenti degli Istituti scolastici locali procedere all’attivazione della didattica a distanza. Chiuse le scuole anche a Marsala, con ordinanza del sindaco Massimo Grillo e a Naso, nel Messinese, dove il primo cittadino Gaetano Nanì ha predisposto il rinvio della riapertura.

Il sindaco di Altofonte: “Un’altra settimana in Dad”

“Così come vi avevo preannunciato ho appena firmato ordinanza per la sospensione della didattica in presenza per ulteriore settimana, la sospensione delle attività dei centri socio-ricreativi e l’annullamento di ogni manifestazione civile o religiosa dove vi sia concreta possibilità di assembramento.Le motivazioni sono molteplici e confermate dalla struttura commissariale per l’emergenza epidemiologica”, ad annunciarlo è il sindaco di Altofonte, in provincia di Palermo, Angela De Luca

