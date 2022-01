Grave incidente a Mineo: morte due persone, strada chiusa al traffico

Due persone hanno perso la vita, oggi, lungo la strada statale 417, in territorio del Comune di Mineo, in provincia di Catania. Per cause in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente sulla statale. Le due vittime (classe 1955 e classe 1979) erano i due conducenti e sono morti entrambi nel terribile impatto, che ha visto il coinvolgimento indiretto anche di un mezzo pesante.

Secondo quanto riferito dall’Anas, la ss 417 è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del chilometro 30,300, cioè nelle vicinanze dell’ex Cara di Mineo. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione, anche i militari del locale comando dell’Arma dei Carabinieri, tre ambulanze e l’elisoccorso del 118. Si tratta dell’ennesimo grave incidente automobilistico in provincia di Catania nel giro di un paio di giorni.

Ai due decessi di oggi devono sommarsi, purtroppo, anche quello di Gina D’Amico, 33 anni, linguaglossese morta sulla statale 120 in territorio di Randazzo, ieri mattina. Ancora ieri ha perso la vita in ospedale Enrico Bruno, 28 anni, rimasto ucciso dopo avere perso il controllo della sua auto in viale della Regione, a Motta Sant’Anastasia.



