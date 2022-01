Palermo, il nuovo acquisto è Samuele Damiani

Il centrocampista classe 1998 arriva dall’Empoli dove ha trascorso le ultime due stagioni, in Serie B e in Serie A

PALERMO – La società di viale del Fante, tramite una nota ufficiale, ha annunciato che Samuele Damiani è un nuovo giocatore del Palermo. Il centrocampista classe 1998 viene dall’Empoli dove ha trascorso le ultime due stagioni, in Serie B e in Serie A, dopo esser passato da Lucchese, Viterbese e Carrarese in Serie C.

Giunto a Palermo, Damiani ha sostenuto oggi tutte le visite di rito e i test covid e sarà a disposizione di mister Baldini già dall’allenamento pomeridiano di sabato 22 gennaio. Il calciatore arriva in rosanero con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto.

A Samuele il benvenuto da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia del Palermo F.C.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI