Catanzaro-Palermo: la probabile formazione rosanero

PALERMO – Il Palermo è pronto a tornare in campo dopo i rinvii disposti dalla Lega Pro per via dei numerosi casi covid. Per i rosanero un cluster che ha visto coinvolto quasi l’intero organico che adesso si è totalmente negativizzato. Gli acciacchi restano, così come le squalifiche di Pelagotti e Buttaro, che hanno rimediato un rosso diretto nell’ultimo match contro il Latina.

C’è attesa per capire quali saranno le scelte del neo tecnico Silvio Baldini, arrivato da poche settimane per sostituire l’esonerato Giacomo Filippi. L’ex tecnico di Empoli e Carrarese dovrebbe schierare i rosa con il suo modulo preferito, ovvero il 4-2-3-1. Schieramento che ha già provato ad ampie riprese negli allenamenti allo Sport Village di Tommaso Natale.

In porta chance per Massolo, vista la squalifica di Pelagotti. In difesa linea a quattro con Lancini e Marconi centrali, sulle corsie laterali ballottaggio a destra tra Accardi e Doda, mentre a sinistra il favorito è Giron, in ampio vantaggio su Crivello. Dubbi a centrocampo: dal primo minuto potrebbe essere lanciato il neo acquisto Damiani, atleticamente pronto e affidabile, al suo fianco in tre per un posto con De Rose leggermente in vantaggio su Odjer e Dall’Oglio. In avanti certo di un posto Soleri, in posizione di terminale offensivo. Alle sue spalle tre trequartisti: Valente a destra, Felici a sinistra e Luperini al centro.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Felici; Soleri.



