Sospensione Pogliese, reazioni: “Non si può perdere tempo”

CATANIA – Decisioni, in fretta: è l’invocazione più comune all’indomani della conferma di sospensione per Salvo Pogliese. Per il sindaco di Catania riprendono gli effetti della legge Severino, legati alla condanna in primo grado per peculato, e dunque sarà sospeso per 13 mesi e mezzo, ma la tegola non cade solo sul diretto interessato: la comunicazione da parte della prefettura catanese, arrivata ieri pomeriggio a Palazzo degli Elefanti, fa piombare l’intera città nello stallo e nell’incertezza, amministrativa e politica. In attesa che si definiscano le conseguenze, diversi esponenti politici e dell’associazionismo chiedono tempi veloci, sia da parte della politica che dovrà decidere le prossime mosse sia alla magistratura, per la definizione del processo d’appello di Pogliese.

“Un azzardo per la città”

Per la segreteria del Partito democratico, la soluzione alla crisi sono le dimissioni del sindaco: “Pogliese eviti di coinvolgere ulteriormente la città nelle sue battaglie giudiziarie – si legge in una nota congiunta a firma delle segreterie provinciale e regionale del partito – la città di Catania non ne può più di questa odissea che lo vede protagonista. È davvero troppo, lasci subito la poltrona di sindaco. Il Pd regionale e provinciale lo aveva detto – prosegue la nota – anche in campagna elettorale tre anni fa e nell’ultimo anno: era un rischio per la città, un azzardo enorme che ci fosse la candidatura di una persona sotto processo per quel tipo di reato. Un rischio che la città adesso paga con un inevitabile caos”.

“La città senza sindaco”

Sui problemi che la città si trova ad affrontare in questo periodo, e che verosimilmente rimarranno sospesi fino a che non si troverà un modo per sbrogliare la situazione di Palazzo degli Elefanti, interviene Emiliano Abramo, presidente della Comunità di Sant’Egidio siciliana, con un post su Facebook: “Una nota del prefetto comunica a Salvo Pogliese la sospensione, praticamente fino a fine mandato, dalla carica di Sindaco. In attesa di leggere l’ordinanza del Tribunale non commento, ma credo che alcune cose vadano dette comunque: abbiamo una città in difficoltà da tempo, segnata da un default (dichiarato e non imputabile a Pogliese), un’emergenza rifiuti oramai gravissima, le periferie e la zona industriale abbandonate, turisti che sono costretti a fare slalom tra macchine mal posteggiate e sporcizia, un livello di vivibilità segnato da indicatori che consegnano Catania in fondo a tutte le classifiche, scuole ospitate in strutture spesso pericolanti già segnate dalla Dad”.

“La città – prosegue Abramo – da oggi non ha più un sindaco ma viene retta da un vicesindaco non eletto dai catanesi e, contemporaneamente, Salvo Pogliese oramai interdetto deve porsi la domanda se dimettersi o proseguire. In questo quadro la nostra città non può più perdere tempo! Spero – conclude Abramo – che sia il senso di responsabilità e l’amore per la nostra città a guidare le prossime scelte del sindaco e di chi è impegnato in qualsiasi modo per il bene di Catania e dei suoi cittadini”.

“Lentezza della giustizia è il vero nodo”

Una nota della sezione locale del Partito Liberale Italiano, firmata dal coordinatore siciliano Pietro Ivan Maravigna e dal segretario catanese Alessandro Pulvirenti, richiama l’attenzione sui tempi della giustizia: “Nella vicenda della nuova sospensione del Sindaco di Catania – si legge nel comunicato di Pli – non rimanga sfuocato il reale punto critico della questione: la lentezza della giustizia italiana. È inconcepibile che, ad oltre 18 mesi dalla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo che ha condannato Pogliese, non si sia definito il processo d’appello richiesto dall’imputato. In questo non possiamo che essergli solidali. Un cittadino, qualunque cittadino non può essere tenuto ‘a vita’ sotto processo. In più le sanzioni accessorie previste dalla legge Severino imponevano alla Corte d’Appello di Palermo di rilevare l’urgenza della trattazione del processo: Pogliese ha diritto ad un processo giusto e rapido, i siciliani hanno diritto di sapere se è innocente o colpevole per il reato di peculato per cui è stato condannato in primo grado. Per quanto riguarda le sue eventuali dimissioni, non sentendoci in grado di suggerirgli nulla, siamo sinceramente preoccupati che il rinnovo dell’amministrazione comunale di Catania possa, se in contemporanea alle elezioni regionali o amministrative delle grandi città dell’isola, essere oggetto della spartizione tra le forze politiche. Catania ha bisogno per il suo rilancio di una classe dirigente preparata e capace. Impensabile che la carica di Sindaco di Catania possa essere lasciata come contentino al partito che perde la corsa alla candidatura alla presidenza della regione o a sindaco di Palermo”.

“Pogliese possa tornare presto”

Esprime la propria vicinanza al sindaco di Catania Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: “Non posso che esprimere un sentimento di grande amarezza per la notizia della nuova sospensione del Sindaco Pogliese, il quale oltre ad essere capo dell’amministrazione della decima città d’Italia e coordinatore regionale del primo partito italiano, è in primo luogo una persona per bene, che con onestà e sacrificio ha dedicato la sua vita alla Sicilia e soprattutto a Catania. Ricordiamoci che avrebbe potuto godere dell’immunità da parlamentare europeo ed invece nel 2018 scelse di scendere in campo per amministrare la Sua Catania. E fu premiato dai catanesi. Vedremo cosa accadrà con le proposte di modifica della scelerata legge Severino e con il referendum sul tema che sarà celebrato in primavera. L’auspicio è che il Sindaco possa presto tornare nel posto in cui i cittadini hanno voluto che fosse. A Salvo la vicinanza e l’ovvio sostegno mio e di tutta la comunità catanese di Fratelli d’Italia”.



