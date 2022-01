Carcere, evaso ritrovato nel catanese

CATANIA – Evade dal carcere e riappare a Misterbianco: agenti della polizia penitenziaria hanno arrestato, su segnalazione del nucleo investigativo regionale, un detenuto che era scappato lo scorso dicembre dal carcere di Favignana.

L’uomo, che deve scontare una pena residua di otto anni di reclusione, non si era presentato nella struttura dopo avere usufruito di un permesso.

Lo rende noto, esprimendo “soddisfazione e gratitudine” il segretario nazionale del sindacato PolGiust, Francesco Davide Scaduto: “Encomiabile operazione nonostante quel reparto operi in una complessiva carenza di organico pari al 30 per cento rispetto alla pianta organica prevista – afferma Scaduto – analoga carenza è presente in tutti i reparti di polizia penitenziaria in Sicilia”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI