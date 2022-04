25 aprile, Cgil Catania: “Scendiamo in piazza per la pace”

L'organizzazione sindacale prende posizione.

Catania – La Cgil di Catania partecipa all’iniziativa per la celebrazione del 25 aprile organizzata dall’Anpi del capoluogo etneo. Il concentramento e’ stato fissato alle 9,30 in piazza Stesicoro da dove partira’ un corteo che raggiungera’ piazza Machiavelli, dove si terra’ il comizio finale. “Quest’anno piu’ che mai – si legge in una nota della Cgil – il 25 aprile e’ dedicato alla Pace. Nell’attuale contesto, nazionale e internazionale, la Festa della Liberazione assume una particolare rilevanza di giornata simbolo dei valori della Repubblica democratica, della liberta’, della democrazia, dell’antifascismo, del lavoro. Valori sanciti e scolpiti nella nostra Carta Costituzionale”.