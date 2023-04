25 aprile, Leone (Pd): “In piazza contro vecchi e nuovi fascismi”

La Segreteria Provinciale di Catania e la Segreteria Regionale PD Sicilia confermano la loro presenza al corteo organizzato dall’ANPI

CATANIA – In occasione delle celebrazioni del 25 aprile la Segreteria Provinciale di Catania e la Segreteria Regionale PD Sicilia confermano la loro presenza al corteo organizzato dall’ANPI che si svolgerà a Catania, con partenza alle 9:30 da Piazza Palestro (Fortino).

“Quest’anno la celebrazione della Liberazione assume un significato ancora più profondo – dice Maria Grazia Leone, segretaria provinciale di Catania – e ci costringe a riflettere sulla necessità di batterci contro vecchie e nuove diseguaglianze, vecchi e nuovi fascismi, vecchi e nuovi tentativi di revisionismo”.

“Nessuno teme le camicie nere, tutti temiamo le scelte di un governo in cui i suoi principali esponenti parlano di ‘carico residuale’, di ‘sostituzione etnica’ e scambiano un battaglione di 150 soldati armati di tutto punto per una banda di anziani musicisti. Un governo che trova i soldi per i condoni, ma riduce il fondo sanitario nazionale, che precarizza il lavoro, che prova a smantellare il sistema dell’accoglienza diffusa, che approva il decreto Cutro, se la prende coi figli delle famiglie arcobaleno e porta avanti il progetto scellerato dell’autonomia differenziata per mettere in ginocchio il Mezzogiorno” spiega Leone.

“Per tutti questi motivi e per ricordare al Presidente La Russa che l’anima, la lettera, l’inchiostro e il sangue con cui è stata scritta la Costituzione sono antifascisti, ci vediamo domani alle 9:30 al Fortino ”, aggiunge.