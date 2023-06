400esimo Festino di Santa Rosalia, un contest per scegliere il logo

Possibile votare fino al 2 luglio

1' DI LETTURA

Ha preso il via alle 12.00 di oggi il contest per la scelta del logo definitivo per il IV Centenario del ritrovamento dei resti di Santa Rosalia: i tre loghi selezionati dalla Commissione composta su mandato del Comitato Diocesano rimarranno in votazione sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi (raggiungibile anche attraverso il sito www.chiesadipalermo.it): link fino alle 24.00 di domenica 2 luglio 2023.

Per esprimere la preferenza basterà scegliere una delle tre opzioni indicate. Il logo che risulterà vincitore caratterizzerà tutte le iniziative – religiose, culturali, sociali – dell’Anno Giubilare Rosaliano indetto dall’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice dal 10 luglio 2023 al 4 settembre 2024, anno che includerà l’edizione 400 del Festino di Santa Rosalia.

Il logo vincitore sarà presentato ufficialmente (con il suo autore) durante la conferenza stampa di presentazione del Festino di Santa Rosalia 2023 (edizione numero 399) in programma sabato 8 luglio alle ore 11.00 presso il Palazzo Arcivescovile di Palermo.

La Commissione che ha esaminato le 38 proposte pervenute alla mail logorosalia400@chiesadipalermo.it era così composta:

PRESIDENTE: Mons. Giuseppe Oliveri, Vicario Generale Arcidiocesi di Palermo

VICE PRESIDENTE: Mons. Filippo Sarullo, Parroco della Cattedrale di Palermo

Dott. Luigi Perollo, Direttore Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali-Ufficio

Stampa

Stampa Dott. Filippo Sapienza, Storico dell’arte

Sr. Fernanda Di Monte FSP, Giornalista, responsabile eventi Librerie Paoline,

Palermo

Palermo Elisa Brigante, Sorelle Francescane del Vangelo

Prof. Pierfrancesco Palazzotto, Vice Direttore Museo Diocesano Palermo.

Il contest è coordinato da: