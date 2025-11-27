45° Paladino d’Oro Sport Film Festival tra sport, cinema e cultura

Dal 1° al 7 dicembre 2025, Palermo ospita il 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award, la rassegna di cinema sportivo più antica al mondo. Il festival fu fondato nel 1979 da Sandro Ciotti e Vito Maggio. Un evento internazionale che unisce proiezioni, incontri, mostre e ospiti illustri. Il capoluogo siciliano diventa punto di riferimento per il dialogo tra sport, arte e società.

45° Paladino d’Oro Sport Film Festival nell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

Il 45° Paladino d’Oro è ufficialmente inserito nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Come affermato da Domenico De Maio, Education & Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026: “Il Paladino d’Oro rappresenta perfettamente lo spirito dell’Olimpiade Culturale: unire sport e cultura per raccontare storie di talento, inclusione e passione. Siamo felici che Palermo e la Sicilia entrino a pieno titolo in questo percorso che porterà l’Italia ad accogliere i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Il cinema sportivo è un linguaggio universale che ispira i giovani e rafforza i valori olimpici, e questa rassegna storica ne è una testimonianza straordinaria”.

Film in concorso da 40 Paesi

Il festival accoglierà 150 film in concorso provenienti da 40 nazioni, con 93 produzioni finaliste. Le pellicole sono selezionate tra film olimpici, paralimpici, football, e-sport, motori e opere realizzate con AI.

A guidare la giuria sarà il presidente del festival Roberto Oddo, affiancato da una giuria internazionale composta da professionisti del cinema provenienti da USA, Iran, Russia, Dubai, Panama e Italia.

Precisa Roberto Oddo: “Sarà un’edizione che resterà ancora una volta nella storia, perché si è elevato ancora di più lo spessore cinematografico delle produzioni in concorso e siamo orgogliosi di avere quest’anno il sostegno di Sicilia Film Commission e la presenza di una giuria internazionale, da me presieduta, che sarà composta da Stefania Tschantret (Italia, direttore artistico e produttrice cinematografica), Shelby Fuller Elwood (USA, produttrice cinematografica), Ignazio Mannelli (Italia, regista, produttore), Sergei Miroshnichenko (Russia, produttore, Member of the European Film Academy), Hugo Pallete (USA, direttore della fotografia), Salvatore Requirez (Italia, scrittore), Iranmerhr Salimi (IRAN, sceneggiatrice, regista), Ivan Scinardo (Italia, giornalista, Direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia Sicilia), Alberto Serra (Panama, regista, produttore), Mirko Valenti (Italia, produttore e regista), Lana Verinas (Dubai), produttrice di moda”.

La Settimana del Cinema Sportivo

La Settimana del Cinema Sportivo, in programma presso i Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot, prevede le proiezioni gratuite dei film finalisti (su prenotazione), affiancate da incontri con registi, produttori e atleti. Inoltre, è prevista anche una tavola rotonda su Cinema, Sport e Salute, e, ancora, due mostre fotografiche:

– “Cinema & Sport”, che celebra il 45° anniversario del festival con le immagini dei momenti salienti della storia della kermesse

– “Palermo 125”, organizzata dal Palermo FC (che è event partner del festival) con il sostegno del Comune di Palermo e l’allestimento dell’associazione Ruber Contemporanea, che ripercorre i 125 anni di storia del Club rosanero, con alcune delle foto più iconiche della storia del Palermo e di Palermo

“La 45ª edizione rappresenta le nostre “nozze di zaffiro” tra sport e cinema – dichiara la Direttrice e Produttrice Artistica del festival, Stefania Tschantret, CEO di Oblivion Production, società che si occupa di produzione cinematografica, documentari e organizzazione eventi – Un traguardo simbolico che desideriamo celebrare portando al centro temi fondamentali del nostro tempo: inclusività, lotta ai pregiudizi, libertà di espressione, attenzione alle comunità e alla dignità delle persone. Perché crediamo che il cinema sportivo non racconti solo la vittoria, ma ciò che sta dietro: la fatica, la resilienza, il riscatto. Il nostro obiettivo rimane immutato: promuovere i valori universali dello sport, valorizzare le migliori produzioni cinematografiche internazionali e costruire ponti tra culture e generazioni. Il palco che offriamo non è solo per chi ha già raggiunto il traguardo, ma per chi trova nella passione e nel coraggio la forza di ricominciare. Ringrazio registi, produttori, atleti, studenti, partner istituzionali e sponsor che continuano a credere in questo progetto”.

Ospiti e protagonisti del gala al Teatro Politeama

La cerimonia finale con la consegna dei prestigiosi Paladini d’Oro si terrà domenica 7 dicembre al Teatro Politeama Garibaldi e sarà trasmessa in differita su RaiSport il 15 dicembre alle 22:45.

L’edizione 2025 si distingue per il livello internazionale degli ospiti, con grandi nomi dello sport e del cinema tra cui: Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo, le campionesse olimpiche Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, i campioni del nuoto Brian Goodell e Vladimir Salnikov, il regista e autore Federico Moccia, gli attori Barbara De Rossi, Roberto Farnesi, Francesca Del Fa e Roberto Lipari, il produttore Giannandrea Pecorelli.

Partner e Sponsor

Il festival è organizzato da:

Associazione Toros – Centro di Comunicazione Visiva

Con la produzione esecutiva di Oblivion Production

Con il sostegno di: Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo

Con il patrocinio di: Comitato Italiano Paralimpico, Federazione Italiana Pallavolo, CONI – Comitato Regionale Sicilia, Federazione Medico Sportiva Italiana – AMS Palermo, Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, Corpo Consolare Palermo.

Media partner: RaiSport, Corriere dello Sport, Ciak Magazine, Coming Soon, Alessi Pubblicità, Media One

Event partner: Palermo FC

Gold sponsor: Don Pratelli, V&R Real Estate Lettings LTD

Sponsor tecnici: Acquore, Archeoval, Energetica Pharma, Giaca & Sushià, Kalos, Tenute dello Jato

Agenzia marketing e comunicazione: Seven Nine Agency

Il festival è gemellato con il Progetto Mutamenti e XII Palermo International Half Marathon.