 L'8 marzo "Una voce che diventa coscienza"
L’8 marzo “Una voce che diventa coscienza”

Un concerto di beneficienza
PALERMO
di
Per la Giornata internazionale della donna, l’8 Marzo, alle 18, al Teatro Politeama di Palermo, in programma “Una voce che diventa coscienza”. Non solo uno spettacolo, ma un’esperienza per scuotere le coscienze e accendere i cuori.

Un concerto di beneficienza dove l’arte incontra l’impegno sociale e la musica diventa strumento di cambiamento reale.

Durante lo spettacolo si alterneranno Daria Biancardi The Voice of Italy 2014, All Togheter Now 2020, Sonia Mosca vincitrice della 2° edizione di All Togheter Now, Greg Rega vincitore della 1° edizione di All Togheter Now, Alessandra Salerno The voice of Italy 2015.

A sostenere ogni esibizione la “Treephase band”: al pianoforte il maestro Giuseppe Zito, che vanta grandi collaborazioni come quella con Zucchero.​ Condurrà la serata la giornalista Nadia La
Malfa.

L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione missionaria “Ali per Volare onlus” guidata da
Rino Martinez, una realtà che opera concretamente nelle tribù del Congo, dove ha già costruito ospedali, pozzi di acqua potabile e portato assistenza diretta alle popolazioni locali.

Durante la serata Rino Martinez salirà sul palco per raccontare e mostrare tutto ciò che viene realizzato in questi luoghi remoti, attraverso immagini e testimonianze reali.

