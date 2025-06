A 19, coda di un’ora e mezza per il cantiere tra Casteldaccia e Altavilla

Caos sulla Palermo-Catania

PALERMO- Quindici chilometri di coda per superare un maxi cantiere in autostrada tra Casteldaccia e Altavilla sulla A 19 Palermo-Catania. Per tantissimi automobilisti la gita fuori porta nel giorno della Festa della Repubblica è stata contrassegnata da una lunga coda in uscita da Palermo, verso il mare. (foto d’archivio)

Oltre un’ora e mezza il tempo necessario per superare il blocco e percorrere pochi chilometri. Molti hanno utilizzato la corsia di emergenza per cercare di superare la coda. Così l’Ansa.