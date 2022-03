A Catania il concorso di poesia ‘Aurora e tramonto del cervello”

È organizzato dall'Istituto Lucia Mangano in collaborazione con il Garibaldi.

L’Istituto Medico Psico-Pedagogico Lucia Mangano, in collaborazione con l’ARNAS Garibaldi, organizzano il concorso di poesia a tema “Aurora e tramonto del cervello. Il valore della vita”. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Chiunque può partecipare e la partecipazione non comporta da parte dei partecipanti alcun tipo di impegno. Si può partecipare con due poesie. L’Istituto Medico Psico-Pedagogico Lucia Mangano e l’ARNAS Garibaldi lasciano libertà d’espressione, chiedendo comunque il rispetto del senso civile e pertanto si riservano il diritto (a insindacabile proprio giudizio) di rifiutare poesie a contenuto blasfemo o non conformi al comune senso dell’etica.

I lavori pervenuti nei termini ed ammessi al concorso, saranno valutati da una giuria costituita da nove componenti e così costituita: Pavone Antonino Primario Emerito ARNAS Garibaldi Presidente – Castiglione Maria Dirigente scolastico – De Nicola Fabrizio Direttore Generale ARNAS Garibaldi – Distefano Laura Giornalista – Galasso Federico Rappresentate Legale “Lucia Mangano” – Glorioso Maria Concetta Imprenditrice – La Mantia Ignazio Presidente Ordine dei Medici di Catania – Savoca Giuseppe Professore Emerito Letteratura Italiana Università di Catania – Siciliano Gabriele Professore Ordinario Neurologia Università di Pisa.

Le poesie dovranno pervenire in formato PDF entro il 13 Maggio 2022 via e-mail indirizzata a stesicoroauroraetramonto@gmail.com.

LEGGI IL BANDO E SCARICA LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE.