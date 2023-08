Catania, si è insediato il consiglio Trantino: “Collaboriamo”

Il giuramento del sindaco, prima dell'elezione del Presidente dell'assise

CATANIA – Un’aula consiliare stracolma. Non ci sono soltanto i consiglieri comunali eletti ma anche la più classica chiamata di parenti, amici e compagni di partito.

L’assise civica, eletta nella tornata degli scorsi 28 e 29 maggio, si è ufficialmente insediata. Ad aprire i lavori è stato il consigliere più anziano, ovvero il più votato, Daniele Bottino.

Il giuramento del sindaco

Strano anche dirlo perchè quasi anacronistico: ma questa mattina, al termine della giuramento dei 36 consiglieri, c’è stato anche quello del primo cittadino Enrico Trantino. “Ho già assunto questo impegno nel giorno in cui mi sono insediato ma oggi lo faccio dinanzi all’assemblea cittadina – ha detto -. Da oggi la città è nel pieno delle sue funzioni”.

Ma il primo cittadino sottolinea anche un passaggio che non è passato indifferente: “Così come mi permette il Regolamento, ho voluto aggiungere il mio obbligo di fedele lealtà alla Costituzione: questo perché sarò garante dei consiglieri e dei cittadini.

Infine: “La mia non è un carica ma è un incarico. Catania è una città che ha sofferto ma è una città che ha resistito a calamità più importanti ed un’amministrazione sceglie bene anche quando vi è un dissenso ragionato per questo auspico un lavoro di collaborazione con il consiglio comunale. Dobbiamo fare rinascere una città piegata dalla logica della rassegnazione. Sul tema del decoro e dei rifiuti, l’amministrazione non potrà mai risolvere nulla se non si comprende che i cittadini sono parte attiva in questo contesto. Siamo chiamati ad agire sono nell’interesse della nostra città”.

Tutto pronto, immediatamente dopo, per l’elezione del presidente del consiglio.