A fuoco gran parte della Sicilia: numerosi interventi dei vigili del fuoco

Le province più colpite sono quelle di Palermo, Agrigento e Caltanissetta

1' DI LETTURA

PALERMO – Nuova giornata di incendi in Sicilia. Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati nella in provincia di Palermo in diversi fronti.

Ad essere minacciate le abitazioni e le aziende agricole nella zona di Belmonte Mezzagno Casa Grande e ad Altofonte nella zona di via Piraino.

In Sicilia ci sono stati complessivamente una ventina di incendi: due nel trapanese, quattro nell’agrigentino, sette nella zona del nisseno, due nel ragusano, uno nel siracusano, due nel catanese e uno nel messinese.