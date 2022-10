A Mondello la seconda tappa della 120CUP

Regata di mini altura entrata a far parte del campionato autunnale della classe Platu25

PALERMO – Lo sport torna protagonista nel golfo di Mondello nel fine settimana con la seconda tappa della CentoventiCup, trofeo Osvaldo Brizzi. Una regata di mini altura che nel 2022 entra a far parte del campionato autunnale della classe Platu25.

A organizzare l’evento il Club Canottieri Roggero di Lauria che prosegue così il calendario di appuntamenti per la celebrazione del suo 120° anniversario. Saranno due le giornate di regate. Il secondo round della CentoventiCup è in programma per sabato 22 e domenica 23 ottobre. A pochi giorni dalla partenza, sono oltre una decina gli equipaggi iscritti. Le imbarcazioni monotipo dovranno confrontarsi in sei regate di qualificazione, più la Medal race per l’assegnazione delle medaglie e del Trofeo Osvaldo Brizzi.

Nella prima tappa, per la classe Platu 25, ad aggiudicarsi il primo posto e il Trofeo Figlia di Granara è stata Akkura armata da Fabio Tulone per il club Vento di Tramontana. Alle sue spalle Brera Hotel’s, armata da Alberto Wolleb per il Club Canottieri Roggero di Lauria. Terza posizione per Scarface di Luciano Marchese della Società Canottieri Palermo. Nella classe Azzurra, a conquistare il gradino più alto del podio è stata Elisabetta Vassallo della Lega Navale Italiana, seguita da Giuseppe Viola, LNI, al secondo posto, segue Francesco Benfratello, LNI.