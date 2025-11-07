“A Mondello strade e negozi allagati ad ogni pioggia, servono interventi”

Esasperati i commercianti della borgata: "Non si tratta più di eventi eccezionali"

PALERMO – I commercianti di Mondello, a Palermo, hanno inviato una lettera al sindaco, all’Amap ed a E-Distribuzione spa denunciando “la grave criticità infrastrutturale che affligge ormai da anni il borgo marinaro” e che si ripropone con la pioggia.

“Non si tratta più di eventi eccezionali – sottolineano i commercianti – ma di problemi strutturali che si ripresentano con drammatica regolarità. Mondello, uno dei principali poli turistici e commerciali della città, non può continuare a subire danni e disagi ogni volta che piove”.

Danni e disagi

I commercianti segnalano “gli allagamenti sistematici di strade ed esercizi commerciali, con danni a locali, merci e impianti; l’inefficienza del sistema di drenaggio urbano, con caditoie e condotte non funzionanti; i disservizi idrici e interruzioni dell’erogazione da parte di Amap; gli sbalzi di tensione e i blackout che danneggiano apparecchiature e compromettono l’attività economica”.

Gli esercenti attraverso il loro legale richiedono interventi urgenti e strutturali: al Comune di Palermo, la manutenzione e pulizia delle caditoie, un piano straordinario per il sistema di drenaggio e un protocollo di allerta per emergenze meteoriche; ad Amap spa, la verifica e il potenziamento della rete idrica e fognaria e la garanzia di continuità del servizio ed a E-Distribuzione spa, il miglioramento della rete elettrica e l’adozione di misure di protezione e compensazione per gli utenti danneggiati.

“Non si può più parlare di eventi eccezionali”

“Le istituzioni e le società che gestiscono servizi pubblici hanno obblighi chiari di manutenzione e tutela della sicurezza – sottolinea l’avvocato Palmigiano -. Non si può parlare di eventi eccezionali: si tratta di carenze strutturali note, che richiedono azioni immediate e coordinate. I commercianti non possono essere lasciati soli a fronteggiare danni che derivano da disfunzioni infrastrutturali”.

“Non chiediamo miracoli, ma rispetto e responsabilità – ha detto Giusi Vitale, titolare della catena Prezzemolo&Vitale e promotrice dell’iniziativa – Mondello merita infrastrutture all’altezza della sua importanza per Palermo. È tempo che le istituzioni si assumano l’impegno di risolvere definitivamente questi problemi”.