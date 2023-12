A Montelepre distrutto il villaggio di Natale, la rabbia del sindaco

Indagini in corso

MONTELEPRE (PALERMO) – Il sindaco di Montelepre (Palermo), Giuseppe Terranova, ha presentato denuncia ai carabinieri contro i vandali che hanno devastato il villaggio di Natale. “Carissimi concittadini, come al solito gli imbecilli non mancano – scrive Terranova su Facebook -. Ieri un gruppetto di idioti ha distrutto una parte delle scenografie del villaggio degli elfi presso il parco urbano”.

Denuncia e indagini

“Con tanta cura, con tanta passione, con amore l’associazione degli Armiggiusi, per settimane e nottare intere hanno preparato e poi collocato, allestimenti e scenografie – dice ancora il sindaco di Montelepre – e poi uno o più scervellati hanno distrutto solo per il gusto di distruggere”. Terranova annuncia che “è stata presentata denuncia ai carabinieri” e che “sono in corso indagini tramite anche la visualizzazione di telecamere interne ed esterne al Parco urbano. Agli Armiggiusi tutta la nostra solidarietà, vicinanza e collaborazione – conclude -. La programmazione odierna del Villaggio degli Elfi è sospesa per condi-meteo avverse”.

