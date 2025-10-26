A Palermo è ancora estate: pienone in spiaggia a Mondello

Tutti al mare anche nel Trapanese e nel Messinese

PALERMO – Il termometro sfiora i 30 gradi, il cielo è terso, il sole la fa da padrone, il mare è una tavola: in Sicilia oggi sembra una qualsiasi giornata di luglio. Le spiagge sono piene. La gente si tuffa in acqua nella spiaggia palermitana di Mondello, a Isola Bella a Taormina, a Letojanni, a Giardini Naxos, gente a mare nel ragusano e nella lunga costa sabbiosa da Sciacca (Agrigento) a Tre fontane (Trapani).

Costa piena di turisti e bagnanti anche nel Messinese e nel siracusano. Molta gente avvertita dalle previsioni ieri si è organizzata per trascorrere tutta la giornata a mare portando i pasti già pronti.

A Mondello si vedono famiglie con i piatti di plastica con la pasta al forno mentre lungo la strada che costeggia la spiaggia corrono gli atleti che partecipano alla gara del “Thriatlon olimpico città di Palermo”.

Da giovedì torna il maltempo

Molte famiglie con bambini sin dalle prime ore del mattino, tantissimi i ragazzi stesi al sole. Un autunno anomalo, caratterizzato da forti e repentini temporali che hanno lasciato presto spazio alle alte temperature. Secondo gli esperti, però, a breve tornerà il maltempo anche in Sicilia: da giovedì prossimo è previsto infatti un cambio di rotta, con piogge al Sud e un calo delel temeprature.