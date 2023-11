A Palermo il convegno Samot sulle cure palliative pediatriche

Si è tenuto presso la sala Onu del Teatro Massimo

PALERMO – Solo 13 regioni in tutta Italia hanno attivato le reti per le cure palliative pediatriche, ben sette dunque ne sono mancanti, e solo 8 sono gli hospice pediatrici a livello nazionale. I dati sono estrapolati da uno studio del 2022 e sono stati snocciolati durante il convegno organizzato dalla SAMOT e dal Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Palermo.

“Cure palliative pediatriche: un diritto da garantire” è il titolo dell’incontro moderato dal presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli, e tenutosi presso la sala Onu del Teatro Massimo di Palermo. Un dibattito “di politica sanitaria, di particolare attualità e di generale interesse sia a livello nazionale che sul piano europeo”, ha sin da subito sottolineato nel suo intervento il sindaco della città, Roberto Lagalla.

“Urgente un hospice pediatrico”

Il sindaco ha dato al contempo la disponibilità da parte del Comune di Palermo non solo all’individuazione di una struttura ma anche all’erogazione dei fondi necessari per la ristrutturazione: “Non è più tempo di tavoli tecnici, – ha concluso – le evidenze ci spingono a decidere. È urgente un hospice pediatrico per alleviare le famiglie”.