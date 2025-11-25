A Palermo il ‘violenzometro’, la distribuzione nelle scuole della città

Strumento realizzato da InformaGiovani Ets e dalla rete internazionale Ignet

PALERMO – Inizierà oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la distribuzione nelle scuole superiori di Palermo del “violenzometro”, uno strumento pensato e realizzato da InformaGiovani Ets e dalla rete internazionale Ignet, nell’ambito delle attività di prevenzione della violenza di genere rivolte ai giovani, alle organizzazioni giovanili e al mondo dell’istruzione.

Il violenzometro

Lo strumento, che sarà anche prodotto e distribuito in altre lingue in diversi paesi europei dai partner internazionali di InformaGiovani, è stato pensato per far comprendere come la violenza possa manifestarsi con metodi e comportamenti molto diversi dalla mera violenza fisica, suggerendo quando possa essere necessario chiedere aiuto e supporto o rivolgersi alle forze dell’ordine. Il violenzometro sarà disponibile online e potrà anche essere scaricato gratuitamente e personalizzato da chi volesse stamparlo e distribuirlo. A Palermo, per la stampa, l’appuntamento è davanti il liceo Galilei di via Danimarca, fra le 8 le 9:30.