A Palermo le famiglie più in difficoltà nel quartiere Brancaccio

Sono i dati pubblica da Openpolis

PALERMO – A Palermo, la zona dove si registra una maggiore difficoltà potenziale per le famiglie con figli è Brancaccio-Ciaculli. In questo quartiere raggiunge il 9,9% l’incidenza dei nuclei con figli dove la persona di riferimento ha fino a 64 anni e nessun componente è occupato o pensionato. Molto più della media comunale del 5,8% e dato più elevato in assoluto tra le aree oggetto di analisi.

Al contrario, nel quartiere di Malaspina-Palagonia le famiglie in questa condizione sono il 2,2%. Lo dice Openpolis, che ha realizzato un dossier sui giovani e le periferie.

Nel comune di Palermo la quota di adolescenti supera la media nazionale (9,6%). Alla fine del 2021 infatti i residenti di età compresa tra i 10 e i 19 anni erano il 10,4% rispetto al totale degli abitanti. Si tratta del secondo dato più alto nel confronto tra i comuni capoluogo di città metropolitana dopo quello di Napoli (10,9%). All’interno del territorio l’area subcomunale con più adolescenti è la seconda circoscrizione, dove sono l’11,3% del totale. Quella con meno ragazzi e ragazze di 10-19 anni è l’ottava, dove sono il 9,6%.

Nel capoluogo siciliano, così come a Catania, si registra il dato più alto di abbandono scolastico.