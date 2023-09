A settembre si riparte anche dalla cura dei capelli

2' DI LETTURA

Settembre è il mese della ripartenza. Si rientra dalla ferie, si riinizia a lavorare e tutte le donne sentono l’esigenza di prestare maggiore attenzione a se stesse, iniziando dai capelli che risentono dei ‘bagordi’ estivi, fatti di bagni di sole, di mare e, soprattutto cattiva alimentazione. È il mese dei buoni propositi, dello sport, benessere, nuovi look e make up da sperimentare, per riprendere la quotidianità arricchita da tutta l’energia incamerata durante le vacanze estive.

Un vecchio detto recita ‘chi ben comincia a metà dell’opera’, tutti durante il periodo estivo dobbiamo avere maggiore cura di noi stessi e, soprattutto, dei nostri capelli che devono essere trattati con dei prodotti specifici in maniera tale d’arrivare a settembre con una chioma perfetta, o quasi.

Massimiliano Russo, nel suo salone in via Giacomo Leopardi, 130, a Catania, esperto del settore, ci ha detto: “Sono molto attento alla salute dei capelli delle mie clienti, infatti, consiglio sempre di curarli. A settembre ci dedichiamo alla skin hair care, utilizzando dei trattamenti a base di ceramidi che riequilibrano il capello e lo risanano.

Perché a settembre assistiamo a una caduta dei capelli importante? Continua Massimiliano: “Perché il cambio di stagione sottopone il nostro fisico a un forte stress e, anche il cuoio capelluto ne risente, irrigidendosi e, di conseguenza soffoca il bulbo pilifero. Il risultato è la caduta. Non dobbiamo dimenticare, che ogni giorno a ogni individuo cadono circa 100 capelli, per questo motivo, consiglio sempre un trattamento curativo di circa tre mesi che ha l’obiettivo di riattivare il bulbo pilifero.

Naturalmente, ogni capello ha una sua struttura e caratteristica e in base a questi elementi si utilizza un prodotto piuttosto che un altro. Ad esempio, un capello colorato necessita, non solo di ceramidi, ma anche di sostanze che siano in grado di mantenere il colore più a lungo. Invece, per le bionde utilizziamo un impacco realizzato con degli estratti dalla pianta di Giava che risalta la brillantezza e la lucentezza”.

Per avere un capello in salute è necessaria una corretta alimentazione, curarlo sempre e affidarsi a un professionista del settore che sia in grado si soddisfare tutte le esigenze. Il mio mestiere è cambiato, dobbiamo aggiornarci continuamente, colore, tagli, trattamenti . Ultimamente, tra i nuovi servizi che offriamo c’è il ‘Tailoring’ che offre ai capelli risultati straordinari, immediati e senza tempi di posa. Ricordiamoci che la felicità passa anche da una bella capigliatura”.