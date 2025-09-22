A Trapani la “Scuola Genitori per crescere insieme figli felici”

TRAPANI – Al via agli Empire Cinemas Le Saline la Scuola Genitori per crescere insieme figli felici, un ciclo di incontri promosso da Digital Artists Advisor e KyoComm, rivolto a genitori, insegnanti ed educatori.
Gli appuntamenti, sempre alle 17:30, vedranno la partecipazione di esperti di fama nazionale:
10 ottobre – Francesco Pira; 24 ottobre – Alberto Pellai e Barbara Tamborini; 7 novembre – Maria Rita Parsi; 21 novembre – Stefano Rossi; 12 dicembre – Andrea Maggi; 19 dicembre – Evento conclusivo “Dalla Scuola alla Vita”.
Obiettivo: offrire strumenti pratici e conoscenze per una genitorialità consapevole e relazioni educative più serene.