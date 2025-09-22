 A Trapani la “Scuola Genitori per crescere insieme figli felici”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

A Trapani la “Scuola Genitori per crescere insieme figli felici”

Un ciclo di incontri promosso rivolto a genitori, insegnanti ed educatori
IL PROGETTO
di
1 min di lettura

TRAPANI – Al via agli Empire Cinemas Le Saline la Scuola Genitori per crescere insieme figli felici, un ciclo di incontri promosso da Digital Artists Advisor e KyoComm, rivolto a genitori, insegnanti ed educatori.

Gli appuntamenti, sempre alle 17:30, vedranno la partecipazione di esperti di fama nazionale:

10 ottobre – Francesco Pira; 24 ottobre – Alberto Pellai e Barbara Tamborini; 7 novembre – Maria Rita Parsi; 21 novembre – Stefano Rossi; 12 dicembre – Andrea Maggi; 19 dicembre – Evento conclusivo “Dalla Scuola alla Vita”.

Obiettivo: offrire strumenti pratici e conoscenze per una genitorialità consapevole e relazioni educative più serene.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI