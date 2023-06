A Verdura i 50 anni sulle punte di Nancy Cannilla

Nancy Cannilla

Spettacolo con grandi ospiti

2' DI LETTURA

Mercoledì 5 Luglio 2023 si celebra un evento al Teatro di Verdura di Palermo. “La storia di un grande sogno, dal 1973”: 50 anni sulle punte di Nancy Cannilla. Ospiti d’eccezione saranno Kastirina Maija e Jakonis Eudinas, primi ballerini del Balletto Nazionale Lituano Vilius, Steve La Chance (ballerino, coreografo e insegnante statunitense), Alessandra Celentano (coreografa ed ex ballerina italiana), Mia Molinari (ballerina italiana), Sara Zuccari (giornalista e critico di Danza – Direttore Giornale della Danza), Daniela Cecchini (giornalista, poetessa, attrice).

Nancy Cannilla, classe ’58, a soli 3 anni respira l’aria dell’Istituto “Terenzio Mamiani” dove sua madre, Milena Covello pianista e concertista, accompagnava al pianoforte l’insegnante di danza Ilde Wolf.

Siamo agli albori degli anni ’60 a Palermo. Altre bambine studiavano danza e al pianoforte c’era il maestro Pellegrino, lo stesso che poi sarà la colonna sonora della creazione di Nancy e della sua famiglia.

Nancy non ancora adolescente farà una scelta inconscia e molto singolare, quella di rinunciare alla spensieratezza e al gioco. Crescerà con l’arte e l’arte crescerà in lei. Sarà diligente e ubbidiente e insieme ai genitori farà una squadra vincente.

All’età di 14 anni, nel 1973, mentre frequentava il liceo aprirà insieme ai genitori il suo primo centro di danza. Ma poco dopo sarà la volta di un centro più grande in via Cilea. D’estate trascorreva le sue vacanze a studiare, perfezionarsi, imparare ancora di piu’ tutti quei passi in luoghi come L’Ecole Supérieure de Danse de Cannes di Rosella Hightower e i centri di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu.

La mamma la voleva ballerina, il papà la voleva laureata. Nancy è stata una figlia meravigliosamente ubbidiente. Sarà insegnante di Danza conseguendo in parallelo il Diploma di laurea ISEF.

E se anche nei cambi generazionali, inevitabilmente, ci sono stati dei cambi educativi, al Centro Danza Nancy, oggi in via Giovanni Zappalà ci sono delle regole che vanno rispettate per le madri e per le figlie. La ballerina deve imparare sin da piccola ordine e rigore.



Il 16 dicembre 2019 il Teatro Massimo ha accolto per la prima volta una scuola di danza con lo spettacolo “Dal 1973…Il sogno continua”. Un momento di grande prestigio e gratificazione. Prossimo appuntamento il 5 luglio.