 A zig zag lungo l'autostrada, passeggero ferma l'autista del pullman
A zig zag lungo l’autostrada, passeggero ferma l’autista del pullman

Il mezzo è più volte finito sui paletti rifrangenti che separano le corsie
PALERMO – Un medico che viaggiava sul pullman di linea Palermo-Trapani – partito alle 9 dal capoluogo siciliano – è riuscito a convincere l’autista a fermarsi nei pressi di Segesta, dopo che il conducente procedeva a zig zag lungo l’autostrada, finendo più volte sui paletti rifrangenti che separano le corsie nei tratti a doppio senso.

Il passeggero ha detto all’autista di essere un medico e di ritenere che potesse star male, convincendolo così ad accostare.

Il mezzo è rimasto fermo per circa un’ora, fino all’arrivo di un altro autista che ha preso il posto del collega.

È intervenuta una pattuglia della Polizia stradale che ha sottoposto l’autista al test alcolemico.

