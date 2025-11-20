A zig zag lungo l’autostrada, passeggero ferma l’autista del pullman

PALERMO – Un medico che viaggiava sul pullman di linea Palermo-Trapani – partito alle 9 dal capoluogo siciliano – è riuscito a convincere l’autista a fermarsi nei pressi di Segesta, dopo che il conducente procedeva a zig zag lungo l’autostrada, finendo più volte sui paletti rifrangenti che separano le corsie nei tratti a doppio senso.
Il passeggero ha detto all’autista di essere un medico e di ritenere che potesse star male, convincendolo così ad accostare.
Il mezzo è rimasto fermo per circa un’ora, fino all’arrivo di un altro autista che ha preso il posto del collega.
È intervenuta una pattuglia della Polizia stradale che ha sottoposto l’autista al test alcolemico.