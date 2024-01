Gli occupanti del veicolo sono rimasti illesi

ENNA – I Vigili del fuoco del Comando di Enna, dalle ore 14.45 circa di oggi, sono impegnati sulla autostrada A 19 che collega Palermo a Catania, in direzione Catania, per l’incendio di un’automobile. Il veicolo bruciato si trova sul margine della carreggiata, in corsia di emergenza.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada e gli operai dell’Anas, per regolare il traffico. Le persone che occupavano la macchina in fiamme sono rimaste tutte illese.