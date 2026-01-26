Niscemi, la frana non si ferma: 1.500 coinvolti. Sopralluogo di Schifani

Musumeci: "Il governo farà la sua parte fino in fondo"

ROMA – “È salito a 1.500 unità il numero degli abitanti di Niscemi coinvolti nella cosiddetta zona rossa della frana che da oltre 24 ore tiene impegnata la protezione civile locale, regionale e nazionale. Per precauzione, la fascia di rispetto è passata da 100 a 150 metri mentre la linea di frana ha raggiunto i quattro chilometri”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci al termine della riunione della Unità di crisi alla Protezione civile a Roma, alla quale ha partecipato assieme al capo dipartimento Fabio Ciciliano.

“Ho voluto, dalla Unità di crisi di Roma, rivolgere un sincero ringraziamento anche da parte della premier Giorgia Meloni a quanti, dal prefetto agli amministratori comunali, forze dell’ordine, vigili del fuoco, tecnici, volontari si stanno prodigando per mettere in sicurezza i cittadini e ridurne i disagi – ha aggiunto -. Ho assicurato che il governo nazionale farà la sua parte fino in fondo”.

Schifani a Niscemi con Ciciliano e Cocina

Domani, martedì 27 gennaio, alle 10:30, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sarà al Centro operativo comunale (Coc) di Niscemi, nel Nisseno, per un sopralluogo. Schifani farà anche il punto sulla frana che ha interessato il territorio assieme al capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano e al capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.

