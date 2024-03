Abiti griffati contraffatti a Partinico: sequestrati 5mila capi

I controlli dei finanzieri del comando provinciale

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestro oltre 5mila capi di abbigliamento, presumibilmente contraffatti, a Partinico, dove un esercizio commerciale della zona esponeva in vetrina alcuni capi d’abbigliamento di famosi brand riportanti caratteristiche difformi da quelle presentate dalle marche produttrici.

Le fiamme gialle hanno chiesto al titolare le fatture d’acquisto della merce e ogni altro tipo di documentazione degli articoli in vendita. Al termine del controllo è scattato il sequestro. Il titolare del negozio d’abbigliamento è stato denunciato per ricettazione e per commercio di prodotti con segni falsi.