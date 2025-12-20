“Abiti RiBelli” al Teatro Biondo

Al fianco delle donne

PALERMO – Cento abiti da sposa donati da un atelier che vuole mantenere l’anonimato per la valorizzazione delle donne e dei legami intergenerazionali, dell’arte e della cultura come strumenti di inclusione, dello sport e del benessere in spazi pubblici, della partecipazione attiva e del senso di comunità.

“Abiti RiBelli è un’azione teatrale che celebra la donna nel tempo, dal mito ai giorni nostri, tra memoria e presente, per dare corpo e voce alle eroine di ogni tempo. L’azione teatrale vuole essere un dialogo tra interesse individuale e collettivo interpretato da un bianco simbolico, un rito collettivo, testimonianza reale di cosa oggi significa essere eroine. Un atto poetico, un omaggio a tutte quelle eroine che non hanno mai avuto un altare, ma che ogni giorno trasformano l’ordinario in epico”, spiega Daniela Mangiacavallo

Un progetto promosso dal “Gruppo di sostegno alla pari dell’Associazione L’Arte di Crescere” (Presidente Antonella Angelini).

Gli Abiti Ribelli indossati da donne di diversa età e condizione sociale saranno portati in scena il 23 dicembre 2025, alle 19, al Teatro Biondo di Palermo in un’azione collettiva teatrale diretta da Daniela Mangiacavallo dell’Associazione “Baccanica”.

Un evento di raccolta fondi che trasforma abiti da sposa in arte, solidarietà e sport, per creare la prima area fitness pubblica e gratuita nel quartiere “Sperone” di Palermo, che vedrà oltre l’azione teatrale di Daniela Mangiacavallo, con le attrici Fabiola Arculeo, Marzia Coniglio, e Alla Sofia Vella.

Ospiti: Alessandra Ponente, Settimo Palazzo e Salvo Piparo.

Un’iniziativa in collaborazione con “ICS – Sperone – Pertini – Palermo” e diversi partner.