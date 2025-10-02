Abusi su una 14enne all’Addaura, condannato a 5 anni e 4 mesi

La violenza a luglio dello scorso anno

PALERMO – Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 3 anni nel corso del processo con rito abbreviato, il Gup l’ha portata a 5 anni e 4 mesi per Salvatore Mirto, il diciannovenne accusato di aver violentato una ragazzina di 14 anni nella notte tra il 13 e il 14 luglio dello scorso anno, sulla scogliera dell’Addaura, a Palermo. Lo scrive il Gds.

L’avvocato della difesa, Pietro Capizzi, ha detto che appellerà la decisione del Gup Marta Maria Roberta Bossi, che ha anche applicato alcune misure accessorie: l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e una provvisionale di 10 mila euro a favore dei genitori della minore, costituiti parte civile con l’assistenza dell’avvocato Elena Maiorca.

La notte dell’accaduto, la vittima era andata in un locale insieme a una coetanea e due sedicenni e, mentendo sull’età, aveva ordinato un cocktail, che le aveva tolto “la percezione del pericolo. A differenza degli altri decidevo quindi di berne un altro e, a quel punto, gli effetti che definivo piacevoli, erano terminati”, aveva detto la ragazzina prima degli abusi.

Poi l’incontro con Mirto e la passeggiata verso gli scogli. “Ricordo perfettamente – ha raccontato la vittima – che, su quelle scale e quegli scogli, io ho detto chiaramente: non voglio fare nulla, perché sono una bambina, ho solo 14 anni. E lui mi ha risposto, stai tranquilla”. Lo stupro fu riscontrato anche dai medici del Policlinico.

Dopo quella notte, alcuni avventori del locale di Sferracavallo avevano riconosciuto Mirto dai tatuaggi e lo avevano affrontato davanti a un Mc Donald nella borgata di Tommaso Natale. Ne era scaturita una rissa ed erano intervenute le forze dell’ordine che, dopo avere identificato tutti, avevano portato il giovane in caserma per l’interrogatorio.