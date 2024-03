Abusivismo: intervengono i vigili, ma vengono ostacolati

Colucciello: "Continuiamo il percorso"

PALERMO- Gli agenti della polizia municipale di Palermo hanno sequestrato frutta e verdura e multato commercianti della zona di corso Tukory per occupazione abusiva di suolo pubblico. Alcuni clienti hanno tuttavia cercato di ostacolare i controlli. Tra via Pisacane e via Marinuzzi è stato multato un negoziante per avere installato senza autorizzazione una tenda parasole. L’uomo è stato segnalato alla procura.

Una denuncia per mancanza del certificato Dia sanitaria è scattata, invece, per un altro commerciante, in piazzetta Porta Sant’Agata. All’uomo sono stati sequestrati 350 chilogrammi di derrate alimentari con conseguente sanzione per mancanza del certificato di autorizzazione alla vendita. Nella zona adiacente all’ospedale dei Bambini i vigili hanno invece effettuato un sequestro di circa 150 chilogrammi di frutta oltre ad alcune rastrelliere utilizzate per la vendita ad un commerciante ambulante che si è anche dato alla fuga approfittando dell’intervento di alcune persone.

“Continuiamo e continueremo su questo percorso – ha commentato il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello -. Palermo merita decoro, rispetto e vivibilità. Elementi necessari affinché la città assuma il ruolo di metropoli del Mediterraneo che merita”. Dal comando della polizia municipale fanno sapere che “gli oltre 500 chili di frutta e verdura sequestrati sono stati devoluti ad associazioni di assistenza e di beneficenza”.