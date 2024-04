Abusivismo, Motta: in azione le ruspe di un’impresa confiscata

Demolirà tutto una ditta sottratta alla mafia

MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – Ruspe in azione da oggi nel comune di Motta Sant’Anastasia per demolire un manufatto, su un’unica elevazione, di circa 32 metri quadrati. Sarebbe stato realizzato in totale assenza di concessione edilizia, in violazione delle norme relative alle costruzioni in area sismica e per quelle in conglomerato cementizio.

Sul posto sono presenti Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, polizia provinciale e municipale e appartenenti al corpo Forestale. Incaricata dalla Procura di Catania della demolizione della struttura abusiva è una ditta confiscata alla mafia. I lavori è stimato si concludano in tre giorni.

Indagini sulla struttura era state eseguite da Carabinieri Forestali della sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Catania.