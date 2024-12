AC Milan e SNAIFUN svelano il murale per celebrare i 125 anni del Club

MILANO (ITALPRESS) – Un’opera d’arte che unisce passione, storia e cultura sportiva: è stato svelato all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il murale che celebra i 125 anni di storia di AC Milan. Realizzato dal collettivo artistico milanese Orticanoodles, il murale nasce dalla solida collaborazione tra il Club rossonero e SNAIFUN, app di Snaitech dedicata alla promozione della cultura sportiva.

Il progetto nasce per celebrare la storia di AC Milan e il forte legame che il Club ha con la città di Milano. Grazie ad un sondaggio lanciato lo scorso ottobre sui canali social del Club rossonero e di SNAIFUN, i tifosi hanno avuto l’opportunità di scegliere il soggetto dell’opera tra diversi bozzetti. Nasce così “A Team of Devils”, un racconto visivo dove simboli, personaggi e luoghi iconici si intrecciano con i valori che da sempre caratterizzano AC Milan: passione, inclusività e universalità.

Al centro del murale, lungo 20 metri e alto 3 metri, spicca il fondatore Herbert Kilpin accompagnato dalla celebre frase “Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!”. Ai lati, da una parte i giocatori e le giocatrici rossoneri, dall’altra i tifosi, a simboleggiare l’impegno costante del Club nel valorizzare e promuovere il calcio femminile, unendo sotto la stessa bandiera sostenitori di ogni parte del mondo.

Le ultime due sezioni, alle estremità dell’opera, raffigurano i luoghi che ogni tifoso rossonero, in questi 125 anni di storia, ha considerato “casa”: la Fiaschetteria Toscana dove tutto è cominciato nel 1899; Casa Milan, sede del Club dal 2014 e, ovviamente, lo Stadio San Siro, teatro di successi e imprese memorabili. In primo piano, per tutta la lunghezza dell’opera, lo skyline di Milano testimone dell’appartenenza alla città tanto di AC Milan, che ne porta il nome, quanto di Snaitech, gruppo internazionale radicato nel territorio e Premium Partner del Club rossonero con il brand SNAIFUN.

Presenti all’inaugurazione il Presidente di AC Milan Paolo Scaroni, l’Amministratore Delegato di Snaitech Fabio Schiavolin, il Chief Commercial Officer di AC Milan Maikel Oettle, l’allenatore della Prima Squadra maschile Paulo Fonseca e la coach della Prima Squadra femminile Suzanne Bakker, oltre ad una delegazione di calciatori e calciatrici del Milan. Presenti anche il Brand Ambassador Daniele Massaro, la Legend rossonera Josè Altafini e l’artista Walter “Wally” Contipelli, autore del murale e co-fondatore di Orticanoodles.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan ha dichiarato: “Quest’anno è particolarmente speciale per noi, poichè celebriamo 125 anni di una storia che ha emozionato milioni di persone. Sono dell’idea che per portare avanti una storia così leggendaria sia fondamentale circondarsi di persone capaci di cogliere e valorizzare al meglio il nostro potenziale e la nostra tradizione. Per questa ragione, siamo felici che Snaitech abbia scelto di essere al nostro fianco in questa celebrazione, omaggiandoci con questo splendido Murale. Ancora una volta, Snaitech si conferma un partner d’eccellenza, con cui condividiamo valori fondamentali, come il legame con il territorio, l’importanza della tradizione e una visione globale.”

“Come Premium Partner del Milan con Snaifun, noi di Snaitech siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto che celebra, il Club e suoi valori che hanno profonde radici nella città di Milano: internazionalità, passione e innovazione”” dichiara Fabio Schiavolin, AD di Snaitech che ha aggiunto: “Il Milan è un’impresa moderna che recita un ruolo di spicco nell’industria dell’intrattenimento dedicando grande attenzione a tutto ciò che appassiona il grande pubblico comprese le nuove tendenze. L’opera inaugurata oggi va in questa direzione, esce dal rettangolo di gioco per far vivere a tutti i milanesi e ai tifosi rossoneri una ricorrenza unica come il 125° anniversario del Club in modo partecipativo.”

L’opera sarà esposta nell’iconico Ippodromo Snai San Siro e sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni – ad esclusione del periodo 15-19 dicembre e il 25 dicembre 2024 -, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, fino al termine della stagione calcistica 2024/25 con ingresso da Piazzale dello Sport 6, Milano.

Proseguendo nello spirito di condivisione e coinvolgimento che ha animato l’iniziativa fin dalla sua nascita, i tifosi saranno nuovamente protagonisti grazie al concorso che partirà oggi, 13 dicembre, e si concluderà il 27 dicembre, sul profilo Instagram di SNAIFUN. In palio ci saranno: 10 maglie AC Milan Authentic 125° Anniversary kit e 10 stampe artistiche numerate e autografate da Orticanoodles. Per partecipare sarà sufficiente seguire il profilo Instagram di SNAIFUN, commentare il post di presentazione del murale con l’hashtag #Milan125 e taggare tre amici.

– foto ufficio stampa Snaitech –

(ITALPRESS).